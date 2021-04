immo

Négocier un bien immobilier : pour le vendeur le plus important avant toute négociation, c’est de bien faire estimer sa maison ou son bien et d’en connaitre tous les détails, pour pouvoir être le plus à l’aise possible lors des rendez-vous avec le futur acquéreur. Etre un bon négociateur immo n’est pas inné chez tout le monde, mais la motivation d’obtenir ce que l’on souhaite peut parfois nous surprendre. La négociation immobilière est un exercice et une aptitude importante dans le domaine de la vente en général. Vous ne devez garder à l’esprit que l’objectif que vous vous êtes fixé. Il n’y a pas de remèdes miracles pour être un bon négociateur immobilier en Ariège par exemple, il faut être plein de ressources et savoir écouter son interlocuteur et ses annonces immo, lui répondre de manière ouverte pour le relancer si vous le jugez nécessaire ou bien tout le contraire en lui posant une question fermée pour obtenir une information précise, ou tout simplement pour clore le sujet.